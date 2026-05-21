LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML nach einer Roadshow mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 1575 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aussichten der neuen High-NA-Generation von Extrem-Ultraviolett-Lithographiesystemen (EUV) hätten sich insgesamt nicht geändert, schrieb Simon Coles am Mittwochabend. Die Kunden hätten lediglich unterschiedliche Zeitpläne./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 18:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.