Sartorius Stedim Biotech Aktie
|214,00EUR
|-3,20EUR
|-1,47%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
30.09.2026 14:47:32
Sartorius Stedim Biotech Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King geht in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Mittwoch davon aus, dass der Laborkonzern seine Jahresziele in der Mitte des Korridors eingrenzt./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
213,40 €
|
Abst. Kursziel*:
17,15%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
214,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,82%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth (EQS Group)
|
22.07.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026 (EQS Group)
|
22.04.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
30.03.26
|Sartorius Stedim-Aktie: Goldman Sachs hebt auf 'Buy' - Zinsen drücken Kursziel (dpa-AFX)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|28.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|214,00
|-1,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:47
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|14:47
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|13:54
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:46
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|13:46
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:44
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:42
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:42
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|13:41
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:41
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|13:40
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13:39
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|13:39
|SpaceX Buy
|UBS AG
|13:38
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:38
|Boeing Buy
|UBS AG
|13:37
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Medios Buy
|Warburg Research
|13:33
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|13:31
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:44
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12:44
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:44
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:44
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:14
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:11
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12:11
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|11:52
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:45
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:35
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08:38
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:32
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.