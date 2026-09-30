BAT Aktie
|48,43EUR
|0,01EUR
|0,02%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 5500 auf 5600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrei Andon-Ionita sprach am Mittwoch in seinem Resümee des Kapitalmarkttags von einer beruhigenden Entwicklung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
56,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita
|
KGV*:
-
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|Börse London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
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|Freundlicher Handel: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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29.09.26
|Börse London: FTSE 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
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28.09.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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|30.07.26
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|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,43
|0,02%
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|13:46
|Beiersdorf Neutral
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|13:44
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
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|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:42
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|13:41
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
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|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|13:40
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
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