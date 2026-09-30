NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Die Anleger begännen zwar, das robuste Live-Entertainment-Geschäft zu honorieren, schrieb Annick Maas am Dienstag. Sie verkannten aber noch die Chancen aus dem kontrollierten Zweitmarkt für Tickets./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.