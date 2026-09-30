CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
30.09.2026 10:46:19
CTS Eventim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Die Anleger begännen zwar, das robuste Live-Entertainment-Geschäft zu honorieren, schrieb Annick Maas am Dienstag. Sie verkannten aber noch die Chancen aus dem kontrollierten Zweitmarkt für Tickets./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 17:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
54,30 €
|
Abst. Kursziel*:
56,54%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
52,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,98%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CTS Eventim
|
12:12
|Ticketanbieter CTS Eventim verliert Finanzchef - Aktienkurs sinkt (dpa-AFX)
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28.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX mittags (finanzen.at)
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