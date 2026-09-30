JOST Werke Aktie
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WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen hob am Dienstag in ihrem Resümee der IAA Transportation in Hannover vor allem die "massive Welle chinesischer Hersteller" hervor. Diese würden inzwischen vollkommen verändert wahrgenommen - nicht mehr als niedrigpreisige Alternative für die Schwellenländer, sondern als technologisch starke, global konkurrenzfähige Nutzfahrzeughersteller. Die Zulieferer Jost, SAF-Holland und Knorr-Bremse seien allerdings in Gesprächen ziemlich entspannt geblieben. Sie hätten bereits einen guten Zugang zu den neuen Trucks aus China./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59,00 €
|
Abst. Kursziel*:
38,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
62,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,05%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JOST Werke AG
|
28.09.26
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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28.09.26
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08.09.26
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu JOST Werke AG
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