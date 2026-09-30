Unilever Aktie
|54,37EUR
|0,50EUR
|0,93%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten Verkaufszahlen auf Basis von US-Kassenscannern aus. Das Geschäft der Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne habe sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten bisher generell abgeschwächt. Unilever habe derweil von einem besseren Preisenmix profitiert./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
58,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
46,44 £
|
Abst. Kursziel*:
24,89%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
46,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,05%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
12:27
|Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.09.26
|Börse London: FTSE 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
29.09.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
28.09.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
25.09.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
23.09.26
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unilever-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Unilever PLC
|12:43
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.07.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|54,41
|1,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:44
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12:44
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:44
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:44
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:14
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:11
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12:11
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|11:52
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:45
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:35
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08:38
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:32
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital