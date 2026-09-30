NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Niederländer erwarteten das Wachstum auf vergleichbarer Basis im dritten Quartal am unteren Rand der Spanne zwischen 3 und 4,5 Prozent, schrieb Susannah Ludwig am Dienstag nach den letzten Signalen vor dem Zwischenbericht. Im vierten Quartal verspreche sich das Unternehmen allerdings mehr Dynamik./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:44 / UTC



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