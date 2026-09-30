NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch nach dem vermeldeten Abschied des Finanzchefs. Zum Kapitalmarkttag im November habe es in der Pressemitteilung keine Neuigkeiten gegeben./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.