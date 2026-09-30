Akzo Nobel Aktie
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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst James Hooper passte sein Bewertungsmodell für den Lackhersteller am Mittwoch vor dem anstehenden Quartalsbericht noch einmal an die aktuellsten Signale an. Das Kursziel steigt aufgrund einer geringeren Wahrscheinlichkeit, dass die Fusion mit Axalta noch scheitert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 01:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
56,88 €
|
Abst. Kursziel*:
9,00%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
56,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,89%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
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21.07.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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03.06.26
|Akzo Nobel-Aktie fällt deutlich: Nippon Paint und Sherwin-Williams lassen Übernahmeinteresse fallen (dpa-AFX)
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27.05.26
|Akzo Nobel-Aktie reagiert mit Kursrally: Übernahmeangebot von Nippon Paint und Sherwin-Williams abgelehnt (dpa-AFX)
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22.04.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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