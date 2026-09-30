Zalando Aktie
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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Margendruck im Geschäft mit Privatkunden halte an, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Zalando sei nicht immun, zeige in der Branche aber weiterhin relative Stärke./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,05 €
|
Abst. Kursziel*:
58,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,49%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
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28.09.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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28.09.26
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28.09.26
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28.09.26
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Analysen zu Zalando
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