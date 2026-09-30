Danone Aktie

59,02EUR 0,20EUR 0,34%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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30.09.2026 12:44:24

Danone Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten Verkaufszahlen auf Basis von US-Kassenscannern aus. Das Geschäft der Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne habe sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten bisher generell abgeschwächt. Danone habe zuletzt klar an Dynamik eingebüßt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
59,08 € 		Abst. Kursziel*:
55,72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
59,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,88%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Danone S.A. 59,10 0,48% Danone S.A.

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12:43 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
12:43 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
12:43 Unilever Outperform Bernstein Research
12:14 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:11 Boeing Outperform Bernstein Research
12:11 SpaceX Outperform Bernstein Research
11:52 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
10:49 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
10:47 Roche Hold Deutsche Bank AG
10:47 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
10:47 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
10:47 Zalando Buy Deutsche Bank AG
10:46 Medios Buy Deutsche Bank AG
10:46 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10:45 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:45 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:44 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:35 adidas Outperform Bernstein Research
10:34 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 Fraport Hold Deutsche Bank AG
10:10 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:29 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
08:38 BMW Outperform Bernstein Research
08:32 Assicurazioni Generali Hold Jefferies & Company Inc.
08:30 Michelin Outperform Bernstein Research
08:29 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:21 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
08:20 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
08:19 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:19 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
08:18 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
08:18 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Continental Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
29.09.26 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
29.09.26 Netflix Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Hermès Equal Weight Barclays Capital
29.09.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
29.09.26 AB InBev Equal Weight Barclays Capital
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