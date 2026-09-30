CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der sofortige Abschied des erst im Januar gestarteten Finanzchefs werfe zwar Fragen auf, schrieb Lara Simpson am Mittwoch. Sie sieht darin aber vor allem die Bestätigung, dass es dem Vorstandsvorsitzenden Klaus-Peter Schulenberg und dem Aufsichsrat ernst ist mit der Beschleunigung der Geschäftsdynamik und höherer Wertschöpfung. Simpson ist optimistisch für das Jahresende und 2027. Die Bewertung hält sie für zu niedrig./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
52,10 €
|
Abst. Kursziel*:
82,34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
51,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
83,57%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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15:46
|EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, Kauf (EQS Group)
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15:46
|EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, buy (EQS Group)
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14:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro (dpa-AFX)
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13:43
|AKTIE IM FOKUS 2: CTS Eventim auf Tief seit Anfang Juli - Finanzchef wieder weg (dpa-AFX)
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13:10
|AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim auf Tief seit Anfang Juli - Finanzchef wieder weg (dpa-AFX)
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12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
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12:12
|Ticketanbieter CTS Eventim verliert Finanzchef - Aktienkurs sinkt (dpa-AFX)
Analysen zu CTS Eventim
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Aktien in diesem Artikel
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