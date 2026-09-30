EssilorLuxottica Aktie
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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 265 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Optikkonzerns dürfte nachgelassen haben, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Vergleichswerte aus dem Vorjahr für das Geschäft mit smarten Brillen seien hoch./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
146,85 €
|
Abst. Kursziel*:
77,05%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
146,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
77,05%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
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