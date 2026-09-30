Intesa Sanpaolo Aktie
|6,68EUR
|-0,09EUR
|-1,27%
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,80 auf 8 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Marco Nicolai äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gedanken zum dritten Quartal der italienischen Bank, dessen Ergebnis seiner Ansicht nach robust ausfallen sollte. Er geht davon aus, dass die Nettozinserträge von höheren Zinsen profitiert haben. Die Gebühren dürften allerdings saisonbedingt gesunken sein./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,67 €
|
Abst. Kursziel*:
20,01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,81%
|
Analyst Name::
Marco Nicolai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
15:58
|Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
29.09.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
29.09.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
29.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|14:53
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|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,67
|-1,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:53
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|14:47
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|13:54
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:46
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|13:46
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:44
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:42
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:42
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|13:41
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:41
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|13:40
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13:39
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|13:39
|SpaceX Buy
|UBS AG
|13:38
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:38
|Boeing Buy
|UBS AG
|13:37
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Medios Buy
|Warburg Research
|13:33
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|13:31
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:44
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12:44
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:44
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:44
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:43
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:14
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:11
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12:11
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|11:52
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:45
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:35
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG