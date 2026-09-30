Gerresheimer Aktie
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WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26,80 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Verpackungsspezialisten sei zwar im Vergleich zum Vorjahr abgesackt, liege aber klar über dem des ersten Quartals, betonte James Vane-Tempest am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Zudem gehe Gerresheimer weiterhin von einem besseren zweiten Halbjahr aus. Im Fokus bleibe indes die Bilanz - die Nettoverschuldung sei gestiegen und die Liquidität zurückgegangen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
26,80 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
27,34 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,98%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
28,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,63%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
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