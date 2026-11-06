ASOS Aktie
|4,91EUR
|0,02EUR
|0,41%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
ASOS Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos von 450 auf 470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Turnaround des Onlinehändlers gehe teilweise schneller als gedacht, schrieb Olivia Venancio am Donnerstag. Sie hob das Geschäft mit Damenmode und die Länder Deutschland und Großbritannien positiv hervor. Fragezeichen sieht sie allerdings hinter der Nachhaltigkeit des Wachstums, dem Handel mittels KI-Agenten und den trüberen Konjunkturaussichten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Equal Weight
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
4,70 £
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
4,74 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
4,09 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Olivia Venancio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASOS plc
|
06.10.26
|Mutmaßlicher Hackerangriff auf ASOS: Aktie verliert zweistellig (dpa-AFX)
|
06.10.26
|ROUNDUP: Mutmaßlicher Hackerangriff auf Online-Händler Asos (dpa-AFX)
|
06.10.26
|Asos investigating after app notification warned customers of ‘hack’ (Financial Times)
|
24.09.26
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest (Dow Jones)
|
11.05.26
|ASOS-Aktie höher: Verkauf an Marks & Spencer überrascht positiv (dpa-AFX)
Analysen zu ASOS plc
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|10:35
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|10:35
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|4,90
|0,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG