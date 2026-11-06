Fielmann Aktie
|42,70EUR
|1,10EUR
|2,64%
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
Fielmann Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Eine schlafende Schönheit erwache, schrieb Michael Kuhn über seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Bis zur Jahresmitte hätten die träge Konsumneigung, aber auch Kapazitätsprobleme in den Filialen den Brillenkonzern gebremst. Zumindest letzteres dürfte nun in vielen Fällen behoben sein, auch dank der KI-Refraktion zur Sehstärkenbestimmung./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
|
Unternehmen:
Fielmann AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,60 €
|
Abst. Kursziel*:
52,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,20%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fielmann AG
|
09:28
|XETRA-Handel SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP: Optikerkonzern Fielmann legt zu - bestätigt angepasste Jahresziele (dpa-AFX)
|
05.11.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.11.26
|EQS-News: Fielmann Group accelerates Q3 sales growth to 5.1%, supported by price leadership and network expansion (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-News: Fielmann-Gruppe beschleunigt Umsatzwachstum im dritten Quartal auf 5,1 % dank Preisführerschaft und Expansion (EQS Group)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
30.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächer (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
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|Fielmann Add
|Baader Bank
|05.10.26
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|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13.10.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|05.10.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13.10.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|05.10.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Fielmann AG
|42,70
|2,64%
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|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG