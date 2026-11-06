Bechtle Aktie
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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle nach Eckdaten und einer erneuten Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe stark abgeschnitten, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte sieht Spielraum für eine Anhebung der Markterwartung für das Vorsteuerergebnis im mittleren einstelligen Bereich./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,84 €
|
Abst. Kursziel*:
44,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,37%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
05.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP: IT-Dienstleister Bechtle erhöht erneut Prognose - Aktie erholt sich (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
05.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Bechtle-Kurs zieht deutlich an nach erneut erhöhten Jahreszielen (dpa-AFX)
Analysen zu Bechtle AG
|11:54
|Bechtle Buy
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|Bechtle Buy
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|09:42
|Bechtle Buy
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|05.11.26
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|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|09:42
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|09:42
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Bechtle Hold
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Aktien in diesem Artikel
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