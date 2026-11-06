HENSOLDT Aktie
|76,96EUR
|-4,02EUR
|-4,96%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
06.11.2026 12:27:31
HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Rüstungselektronik-Spezialist habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77,80 €
|
Abst. Kursziel*:
34,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
76,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,43%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HENSOLDT
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP: Hensoldt wird etwas optimistischer - Rheinmetall belastet ganze Branche (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu HENSOLDT
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|76,96
|-4,96%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG