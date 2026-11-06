Swiss Re Aktie
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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Sell" belassen.
Analyst Will Hardcastle blieb am Donnerstag vor der im nächsten Monat anstehenden Prognose für das Geschäftsjahr 2027 und der Erneuerungsrunde im Januar bei seiner Verkaufsempfehlung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Sell
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
115,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
152,55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-24,61%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
152,30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24,49%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
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