Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
06.11.2026 12:38:59
Siemens Healthineers Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 47,50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel ist sehr optimistisch für 2027, wie er am Donnerstag schrieb. Er rechnet mit einem starken Produktzyklus./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43,77 €
|
Abst. Kursziel*:
16,52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
43,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,07%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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