LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 47,50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel ist sehr optimistisch für 2027, wie er am Donnerstag schrieb. Er rechnet mit einem starken Produktzyklus./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.