ASOS Aktie
|6,02EUR
|0,05EUR
|0,84%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
ASOS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos nach den Anfang November vorgelegten Geschäftsjahreszahlen auf 500 Pence verdoppelt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Yashraj Rajani begründete dies am Dienstag mit der verbesserten Kapitalstruktur des britischen Online-Händlers. Ansonsten schrieb er, dass in der letzten Phase des Turnarounds von Asos eine Erholung des Umsatzes und eine Wende beim freien Cashflow (FCF) erforderlich seien./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 15:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
5,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5,83 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5,03 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASOS plc
|
06.10.26
|Mutmaßlicher Hackerangriff auf ASOS: Aktie verliert zweistellig (dpa-AFX)
|
06.10.26
|ROUNDUP: Mutmaßlicher Hackerangriff auf Online-Händler Asos (dpa-AFX)
|
06.10.26
|Asos investigating after app notification warned customers of ‘hack’ (Financial Times)
|
24.09.26
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest (Dow Jones)
Analysen zu ASOS plc
|11:50
|ASOS Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|ASOS Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:50
|ASOS Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|6,02
|0,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|ASOS Neutral
|UBS AG
|11:39
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|11:39
|AUMOVIO Hold
|Warburg Research
|11:06
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:40
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|09:48
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|09:39
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:17
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research