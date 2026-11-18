Deutsche Euroshop Aktie
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WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
Deutsche Euroshop Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Zahlen zum dritten Quartal von 20,20 auf 18,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatzanstieg des Betreibers von Einkaufszentren von 4,6 Prozent auf Jahressicht sei der höchste in diesem Jahr gewesen, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen höherer Zinsen an den Kapitalmärkten senkte der Experte jedoch die Schätzungen für den operativen Betriebsgewinn (Funds from Operations) 2027 und 2028 um rund drei Prozent./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
18,60 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15,44 €
|
Abst. Kursziel*:
20,47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,41%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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