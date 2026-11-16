Assicurazioni Generali Aktie
|44,52EUR
|0,02EUR
|0,04%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Markt habe sich fälschlicherweise auf leicht verfehlte Ergebniserwartungen fokussiert, schrieb Michael Huttner am Samstag. Denn in der Telefonkonferenz hätten die Italiener ihre Effizienzziele klar erhöht. Huttner geht davon aus, dass auf dem Kapitalmarkttag am 18. November Details präsentiert werden./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2026 / 09:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,42 €
|
Abst. Kursziel*:
64,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,97%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
23.10.26
|Generali-Aktie im Minus: Konzernumbau trifft deutsche Standorte und Beschäftigte (dpa-AFX)
|
21.10.26
|Generali-Aktie freundlich: Neue Führungsstruktur - Österreich-Chef Pilgram steigt auf (APA)
|
30.09.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Generali auf 'Hold' - Ziel hoch auf 38 Euro (dpa-AFX)
|
18.08.26
|Generali-Aktie leichter: JPMorgan sieht Potenzial ausgeschöpft und stuft ab (dpa-AFX)
|
07.08.26
|ROUNDUP 2: Generali verdient mehr als gedacht - Aktie gibt leicht nach (dpa-AFX)
|
07.08.26
|Generali steigert operativen Gewinn deutlich - Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
07.08.26
|ROUNDUP: Generali verdient mehr als gedacht - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
06.08.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Generali auf 'Buy' - Ziel 28,50 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|44,49
|-0,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:46
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:47
|pbb Buy
|Warburg Research
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:24
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:22
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08:57
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|08:07
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|WACKER CHEMIE Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.