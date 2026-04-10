AstraZeneca Aktie
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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17600 Pence auf "Buy" belassen. Die Krebsmittel Imfinzi, Tagrisso und Calquence dürften weiter stark gelaufen sein, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal am 29. April. Die Aktie bleibe beliebt bei Langfristanlegern und Hedge Fonds./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
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Unternehmen:
AstraZeneca PLC
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
176,00 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
177,10 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
152,30 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Matthew Weston
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KGV*:
-
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