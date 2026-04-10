AstraZeneca Aktie

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AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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10.04.2026 12:35:44

AstraZeneca Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17600 Pence auf "Buy" belassen. Die Krebsmittel Imfinzi, Tagrisso und Calquence dürften weiter stark gelaufen sein, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal am 29. April. Die Aktie bleibe beliebt bei Langfristanlegern und Hedge Fonds./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
176,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
177,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
152,30 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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