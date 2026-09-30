SUSS MicroTec Aktie
|71,25EUR
|0,10EUR
|0,14%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Halbleitern bleibe stark und die meisten Unternehmen dürften die Erwartungen zumindest erfüllen, schrieb Janardan Menon am Dienstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison des europäischen Chipsektors. Die Prognosen dürften aber kaum steigen, was die Aktienkurse belasten könnte. Menon rechnet im vierten Quartal mit einem Zyklus-Peak. Die Bewertungen sinken typischerweise mit einem Vorlauf von drei bis sechs Monaten und dürften entsprechend unter Druck bleiben. Menons Top-Favoriten bleiben Nokia, AMS-Osram und Infineon, bei denen er besonders optimistisch für die Gewinne im Geschäftsjahr 2027 ist./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:55 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
109,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68,60 €
|
Abst. Kursziel*:
58,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,98%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
29.09.26
|XETRA-Handel: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
29.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
29.09.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX in Grün (finanzen.at)
|
29.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen (finanzen.at)
|
29.09.26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.09.26
|Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
|
29.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
29.09.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|08:19
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08:19
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08:19
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|71,25
|0,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:38
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:32
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|29.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG