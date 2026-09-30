Commerzbank Aktie

41,02EUR -0,53EUR -1,28%
Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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30.09.2026 09:29:19

Commerzbank Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien der Commerzbank bei unverändertem Kursziel von 42 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Neue Phase, neues Rating", schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Viele der Kurstreiber wie steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen seien inzwischen entweder bereits eingepreist oder durch die Outperformance zumindest am Markt realisiert worden. Die Bewertung liege auch nach gestiegenen Gewinnerwartungen über dem Branchenschnitt./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Hold
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
41,19 € 		Abst. Kursziel*:
1,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,39%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:29 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
08.09.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
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06.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Commerzbank Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Commerzbank 41,20 -0,84% Commerzbank

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08:29 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:21 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
08:20 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
08:19 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:19 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
08:18 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
08:18 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Continental Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
29.09.26 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
29.09.26 Netflix Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Hermès Equal Weight Barclays Capital
29.09.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
29.09.26 AB InBev Equal Weight Barclays Capital
29.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 RELX Buy UBS AG
29.09.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 TotalEnergies Buy UBS AG
29.09.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 AB InBev Buy UBS AG
29.09.26 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
29.09.26 Porsche vz. Buy UBS AG
29.09.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
29.09.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
29.09.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
29.09.26 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
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