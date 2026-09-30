Commerzbank Aktie
|41,02EUR
|-0,53EUR
|-1,28%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien der Commerzbank bei unverändertem Kursziel von 42 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Neue Phase, neues Rating", schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Viele der Kurstreiber wie steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen seien inzwischen entweder bereits eingepreist oder durch die Outperformance zumindest am Markt realisiert worden. Die Bewertung liege auch nach gestiegenen Gewinnerwartungen über dem Branchenschnitt./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Hold
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
41,19 €
|
Abst. Kursziel*:
1,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,39%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbank
|
09:29
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
29.09.26
|ROUNDUP/Kreise: Bund will schnelle Zusagen von Orcel bei Commerzbank (dpa-AFX)
|
29.09.26
|UniCredit will bald Kontrolle bei Commerzbank übernehmen - Aktien im Blick (APA)
|
29.09.26
|Kreise: Bund will schnelle Zusagen von Orcel bei Commerzbank (dpa-AFX)
|
29.09.26
|Unicredit will Kontrolle über Commerzbank früher übernehmen (APA)
|
29.09.26
|ROUNDUP/'FT': Unicredit will früher Kontrolle über Commerzbank (dpa-AFX)
|
29.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|41,20
|-0,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:10
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08:38
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:32
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|29.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG