Deutsche Börse Aktie
|290,80EUR
|4,10EUR
|1,43%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Deutschen Börse beim Kursziel von 345 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Bei den Eschbornern lobte Analyst Enrico Bolzoni in seinem Branchenkommentar vom Dienstag das starke Ergebniswachstum und die klassenbeste Diversifikation sowie das Kurspotenzial durch höhere Zinsen und die deutsche Rentenreform./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
345,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
286,40 €
|
Abst. Kursziel*:
20,46%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
290,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,64%
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
29.09.26
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
29.09.26
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
28.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag (finanzen.at)
|
24.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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23.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
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|08.09.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
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|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:28
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:28
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
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|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|289,30
|0,91%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:38
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:32
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|29.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG