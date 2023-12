NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an den Abschluss eines Rückversicherungsvertrages mit einer Konzernbeteiligung an. Die Transaktion habe zwar nur einen minimalen Einfluss auf den Gewinn je Aktie des Versicherers, erhöhe aber die Erwartungen der US-Bank bezüglich der Aktienrückkäufe im Jahr 2024. Der Experte rechnet in naher Zukunft mit weiteren Transaktionen zur Bestandsverwaltung, die die Möglichkeit einer höheren Kapitalrendite eröffnen sollten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2023 / 18:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2023 / 18:49 / GMT





