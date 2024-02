NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) vor den an diesem Donnerstag erwarteten Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Nachdem der Tabakkonzern im Dezember seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 und 2024 aktualisiert habe, sei das meiste bereits bekannt, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Blick dürften am 8. Februar vor allem Volumina und Preise in den USA stehen./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 11:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 11:58 / ET





