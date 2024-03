ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für British American Tobacco anlässlich einer möglichen Anteilsreduzierung an ITC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Sollte der Tabakkonzern seine Beteiligung an der indischen ITC tatsächlich von 29 auf 25 Prozent verringern, wie es in einem Medienbericht hieß, ergäbe sich daraus ein Bruttoerlös von rund 1,9 Milliarden US-Dollar, schrieb Analyst Faham Baig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könnte die Markterwartungen an einen Aktienrückkauf steigern./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 08:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 08:36 / GMT



