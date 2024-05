ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 2400 Pence auf "Neutral" belassen. Der Bericht zum ersten Halbjahr am 4. Juni werde vermutlich einen mauen Start in den USA dokumentieren, schrieb Analyst Faham Baig in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem operativen Ergebnisrückgang auf vergleichbarer Basis, während der Konsens von einem kleinen Plus ausgehe. Insgesamt wertet Baig das Jahr 2024 für den Tabakkonzern als Übergangsjahr./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2024 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



