Die Analysten der Schweizer Großbank UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG von 127 auf 151 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "buy" hat der zuständige Experte Mate Nemes gleichzeitig bestätigt.
Die BAWAG wird die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 am 11. Februar 2026 veröffentlichen. Die Unternehmenszahlen des vierten Quartals 2025 entwickelten sich nach UBS-Einschätzung positiv, mit einem sequenziell leicht verbesserten Kreditwachstum, Kosten im Rahmen der Prognose und keinem Anstieg der risikogewichteten Aktiva.
Konsum- und KMU-Kredite wachsen weiter, während Immobilienkredite und Kredite an den öffentlichen Sektor an Dynamik gewinnen dürften. Die Wachstumsdynamik bei Hypotheken für Privatkunden bleibe jedoch unverändert. Stabile Einlagenbestände und ein im vierten Quartal steigendes Anlageportfolio dürften den Nettozinsertrag positiv beeinflusst haben, hieß es weiter.
Knapp nach unten angepasst wurden jedoch die Gewinnschätzungen und die Erwartungen für die Dividendausschüttungen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 der BAWAG prognostizieren die Experten nun einen Gewinn von 10,86 Euro je Aktie. Ihre Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 12,92 (2026) und 14,48 (2027) Euro je Aktie. Die Dividenden werden von den UBS-Analysten mit 6,0 (2025), 7,1 (2026) und 8,0 (2027) Euro je Aktie erwartet.
An der Wiener Börse notierten die BAWAG-Aktien im Vormittagshandel mit einem Plus von 2,3 Prozent bei 139,60 Euro.
Analysen zu BAWAG
|11:35
|BAWAG buy
|UBS AG
|24.11.25
|BAWAG overweight
|Morgan Stanley
|23.10.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
