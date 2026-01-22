BAWAG Aktie

139,90EUR 3,40EUR 2,49%
BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 11:35:00

BAWAG buy

Die Analysten der Schweizer Großbank UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG von 127 auf 151 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "buy" hat der zuständige Experte Mate Nemes gleichzeitig bestätigt.

Die BAWAG wird die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 am 11. Februar 2026 veröffentlichen. Die Unternehmenszahlen des vierten Quartals 2025 entwickelten sich nach UBS-Einschätzung positiv, mit einem sequenziell leicht verbesserten Kreditwachstum, Kosten im Rahmen der Prognose und keinem Anstieg der risikogewichteten Aktiva.

Konsum- und KMU-Kredite wachsen weiter, während Immobilienkredite und Kredite an den öffentlichen Sektor an Dynamik gewinnen dürften. Die Wachstumsdynamik bei Hypotheken für Privatkunden bleibe jedoch unverändert. Stabile Einlagenbestände und ein im vierten Quartal steigendes Anlageportfolio dürften den Nettozinsertrag positiv beeinflusst haben, hieß es weiter.

Knapp nach unten angepasst wurden jedoch die Gewinnschätzungen und die Erwartungen für die Dividendausschüttungen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 der BAWAG prognostizieren die Experten nun einen Gewinn von 10,86 Euro je Aktie. Ihre Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 12,92 (2026) und 14,48 (2027) Euro je Aktie. Die Dividenden werden von den UBS-Analysten mit 6,0 (2025), 7,1 (2026) und 8,0 (2027) Euro je Aktie erwartet.

An der Wiener Börse notierten die BAWAG-Aktien im Vormittagshandel mit einem Plus von 2,3 Prozent bei 139,60 Euro.

Analysierendes Institut UBS

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/spa

ISIN AT0000BAWAG2 WEB http://www.bawagpsk.com

AFA0057 2026-01-22/11:35

Zusammenfassung: BAWAG buy
Unternehmen:
BAWAG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
151,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
139,50 € 		Abst. Kursziel*:
8,24%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
139,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,93%
Analyst Name::
Mate Nemes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BAWAG

mehr Nachrichten

Analysen zu BAWAG

mehr Analysen
11:35 BAWAG buy UBS AG
24.11.25 BAWAG overweight Morgan Stanley
23.10.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
24.07.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
09.07.25 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BAWAG 139,90 2,49% BAWAG

Aktuelle Aktienanalysen

11:48 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
11:35 BAWAG buy UBS AG
11:32 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 Danone Buy UBS AG
11:09 RELX Buy UBS AG
11:04 Diageo Neutral UBS AG
11:03 Linde Buy UBS AG
10:55 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
10:48 Volkswagen Neutral UBS AG
10:36 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:35 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:34 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:33 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:25 Netflix Outperform Bernstein Research
09:47 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:43 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:41 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:40 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:40 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
09:37 Diageo Hold Deutsche Bank AG
09:36 Dürr Hold Deutsche Bank AG
09:23 Continental Buy Deutsche Bank AG
09:23 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09:22 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09:21 secunet Security Networks Buy Warburg Research
09:05 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
09:02 Continental Equal Weight Barclays Capital
08:55 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
08:48 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08:48 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
08:47 Michelin Underweight Barclays Capital
08:47 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
08:46 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
08:45 TRATON Market-Perform Bernstein Research
08:44 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
08:42 RELX Overweight Barclays Capital
08:42 RELX Overweight Barclays Capital
08:32 Diageo Outperform Bernstein Research
08:31 Volkswagen Overweight Barclays Capital
07:50 Diageo Overweight Barclays Capital
07:49 Ahold Delhaize Equal Weight Barclays Capital
07:48 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07:41 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:39 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
07:34 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:31 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
07:29 Michelin Outperform Bernstein Research
07:29 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 ASML NV Outperform Bernstein Research
07:19 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen