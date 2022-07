Die Analysten der Deutsche Bank haben die Aktien der heimischen BAWAG in ihre Bewertungsliste aufgenommen. Die Anlageempfehlung wurde in der Ersteinschätzung mit "Buy" angegeben, das Kursziel wurde von Analystin Marlene Eibensteiner mit 73 Euro festgesetzt. Der "österreichische Darling" wurde außerdem in die Liste der Top Picks der europäischen Banken aufgenommen und ersetzt dort die Erste Group.

Die Bank sei angesichts ihrer hohen Kosteneffizienz, den unter dem Sektordurchschnitt liegenden Risikokosten und der hohen Kapitalrendite eine attraktive Investmentmöglichkeit, hieß es weiter. Nach Ansicht der Deutsche Bank ist die BAWAG in der Lage, den derzeitigen Inflationsdruck besser zu managen als die Peergroup.

Die Aktien der BAWAG notierten am Freitagvormittag an der Wiener Börse mit einem Kursgewinn von 2,38 Prozent auf 38,76 Euro.

