LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 40 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für das Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln lägen für den Kapitalmarkttag am 5. März fast alle Optionen auf dem Tisch, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bayer verfüge in diesem Bereich über einige global führende Marken wie Aspirin und Claritin. Die Branche sei in Bewegung, und angesichts der angespannten Bilanzlage und Rechtsstreitigkeiten müsse Bayer hier nun Gas geben, um an dringend nötige Finanzmittel zu kommen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2024 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2024 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.