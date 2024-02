NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach der Ankündigung eines deutlichen Dividendenschnitts auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Analyst Charlie Bentley wertete den Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie als leicht positiv. Der Barmittelabfluss werde dadurch deutlich reduziert. Gleichwohl verdeutliche die Maßnahme auch das Ausmaß der finanziellen und operativen Probleme von Bayer. Es brauche weitere umfangreiche strategische Maßnahmen, um die Bilanz zu reparieren./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2024 / 11:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2024 / 11:59 / ET



