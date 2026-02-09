UniCredit Aktie
|78,66EUR
|4,38EUR
|5,90%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
09.02.2026 11:48:10
UniCredit Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Overweight" belassen. Die Eckdaten des Geldhauses seien etwas unter den Erwartungen geblieben, schrieb Paola Sabbione am Montag. Der Ausblick auf 2026 liege aber leicht über dem Konsens./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
79,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
78,21 €
|
Abst. Kursziel*:
1,01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
78,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,43%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:26
|UniCredit-Aktie klettert: Langfristiger Gewinnanstieg bis 2028 geplant - UniCredit Bank Austria 2025 mit stabilem Ergebnis (finanzen.at)
|
08:35
|UniCredit Bank Austria 2025 mit stabilem Ergebnis (APA)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.02.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|11:48
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|09:48
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|78,66
|5,90%
