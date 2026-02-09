Novartis Aktie
|131,75EUR
|-0,15EUR
|-0,11%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Novartis von 116 auf 127 Franken angehoben, die Aktien aber angesichts des geringen Restpotenzials von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der magere Absatz des Herzmedikaments Entresto im vierten Quartal habe enttäuscht, schrieb Elmar Kraus am Montag. Zudem sei der währungsbereinigte Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 etwas unter der Markterwartung geblieben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Halten
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
120,60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
120,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Elmar Kraus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:27
|Schwache Performance in Zürich: SMI liegt im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Start (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Start steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Press Release: Novartis breaks ground on new global Biomedical Research center in San Diego to accelerate drug discovery (Dow Jones)
|
06.02.26
|Press Release: Novartis breaks ground on new global Biomedical Research center in San Diego to accelerate drug discovery (Dow Jones)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zu (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|12:42
|Novartis Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:42
|Novartis Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12:42
|Novartis Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|131,60
|-0,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:49
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|12:48
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:42
|Novartis Halten
|DZ BANK
|12:00
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|11:58
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|11:48
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|11:34
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|11:19
|VINCI Buy
|UBS AG
|10:56
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|10:27
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09:48
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:37
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:19
|DSM-Firmenich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:47
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|PUMA Buy
|Warburg Research
|08:27
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:25
|RENK Buy
|Warburg Research
|08:22
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:19
|Scout24 Buy
|UBS AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:06
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:23
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital