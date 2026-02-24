ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 22,30 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft der spanischen Großbank in der Türkei könnte an Gewicht zunehmen, schrieb Ignacio Cerezo am Montagnachmittag. In den Jahren 2026 bis 2028 könnte der dort erwirtschaftete Anteil am Ergebniswachstum auf ein Viertel ansteigen. Bei einem Ausbleiben von Hyperinflation in dem Land liege hier beträchtliches positives Überraschungspotenzial./rob/bek/ag



