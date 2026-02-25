FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach der Kursrally bei unverändertem Kursziel von 105 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Für weiteren Spielraum bräuchte es mehr als 4 Prozent organisches Wachstum und einen Preisanstieg von mehr als 2 Prozent, schrieb Tom Sykes am Dienstagabend. Durch gewisse Speicherchip-Verknappung sieht er mögliche Probleme für die Verbraucherelektronikbranche - und in der Folge auch für die Klebstofftochter Tesa./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 19:21 / CET



