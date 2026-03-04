Beiersdorf Aktie
|83,62EUR
|-1,22EUR
|-1,44%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 125 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen am Dienstagabend an den Geschäftsbericht und die nachfolgende Telefonkonferenz an. Ihre Prognose für 2026 sinkt um 4 Prozent bei Umsatz und Marge. Das Bewertungsniveau der Hamburger sei attraktiv. Ohne Kurstreiber dürfte dies kurzfristig aber kaum helfen, vor allem nicht gegen Sorgen, dass der Konzern die Erwartungen des Marktes noch nicht genug gedämpft haben könnte./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
84,84 €
|
Abst. Kursziel*:
23,76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
83,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,57%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|83,60
|-1,46%
