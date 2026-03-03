Beiersdorf Aktie

85,84EUR -10,52EUR -10,92%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

03.03.2026 08:20:18

Beiersdorf Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sector Perform" belassen. "Oh je", schrieb Wassachon Udomsilpa am Dienstag in seiner ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht der Hamburger. Im Fokus stehe der unter den Markterwartungen liegende Ausblick auf 2026. Die Signale für das erste Quartal seien sogar noch schlechter. Es sei erstaunlich, dass nach dem guten Start des Wirkstoffs Epicelline, der einen hautverjüngenden Effekt haben soll, offensichtlich so wenig Schwung aus dem vierten Quartal übrig bleibe./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:03 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sector Perform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
92,64 € 		Abst. Kursziel*:
7,94%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
85,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,50%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

