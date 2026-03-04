Beiersdorf Aktie

83,62EUR -1,22EUR -1,44%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

04.03.2026 06:42:44

Beiersdorf Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 129 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Hamburger befänden sich auf einem holprigen Weg, schrieb Callum Elliott am Dienstagabend nach dem Geschäftsbericht und dem Kurseinbruch. Der schwache Ausblick habe alles überschattet. Darüber hinaus sei es in Diskussionen auch um den "traurigen Cashflow" gegangen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 23:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

