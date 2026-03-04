Beiersdorf Aktie
|84,36EUR
|-0,48EUR
|-0,57%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 123 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schwache Nachfrage nach Hautpflegeprodukten sorge 2026 für gewisse Unsicherheit, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch im Nachgang des Geschäftsberichts. Nach dem jüngsten Kursrutsch sei die Bewertung allerdings reizvoll./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Buy
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
84,84 €
|
Abst. Kursziel*:
29,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,39%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
