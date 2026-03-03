FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes stellte die Anleger in seiner ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht der Hamburger auf zweistellige Kursverluste ein. Von Konsumgüterwerten erwarte man im aktuellen Umfeld Ergebnisstabilität, um zu investieren, schrieb er am Montagabend./ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.