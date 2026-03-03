Beiersdorf Aktie
|86,84EUR
|-9,52EUR
|-9,88%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes stellte die Anleger in seiner ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht der Hamburger auf zweistellige Kursverluste ein. Von Konsumgüterwerten erwarte man im aktuellen Umfeld Ergebnisstabilität, um zu investieren, schrieb er am Montagabend./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
85,56 €
|
Abst. Kursziel*:
22,72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
86,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,11%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
