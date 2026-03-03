Beiersdorf Aktie

86,84EUR -9,52EUR -9,88%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 10:36:44

Beiersdorf Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes stellte die Anleger in seiner ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht der Hamburger auf zweistellige Kursverluste ein. Von Konsumgüterwerten erwarte man im aktuellen Umfeld Ergebnisstabilität, um zu investieren, schrieb er am Montagabend./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
85,56 € 		Abst. Kursziel*:
22,72%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
86,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,11%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

mehr Nachrichten