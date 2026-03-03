Beiersdorf Aktie
|84,16EUR
|-12,20EUR
|-12,66%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf nach der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen zunächst weiter mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Der Call sei wenig überzeugend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Dienstagvormittag. Ein schwaches Umfeld für Körperpflegeprodukte mache es den Hamburgern nicht einfach, sie hätten sich gerade in den Schwellenländern aber auch zu wenig angepasst. Eine Neupositionierung der Marke Nivea sei notwendig, 2026 werde allerdings ein Übergangsjahr. Die entscheidende Frage bleibe, wann sich der Körperpflege-Markt erholt./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 10:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 10:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
112,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
84,24 €
|
Abst. Kursziel*:
32,95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
84,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,08%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
