BNP Paribas Aktie

85,86EUR -0,62EUR -0,72%
BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 07:24:04

BNP Paribas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 85 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam bleibt optimistisch für das Ertragswachstum der Franzosen, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025 Anfang Februar schrieb. An seinen Ergebnisschätzungen bis 2027 änderte er kaum etwas, misst den Aktien aber nun einen höheren Bewertungsfaktor zu./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 01:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
97,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
86,16 € 		Abst. Kursziel*:
12,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
85,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,97%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

mehr Nachrichten