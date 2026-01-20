BNP Paribas Aktie
|85,86EUR
|-0,62EUR
|-0,72%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 85 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam bleibt optimistisch für das Ertragswachstum der Franzosen, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025 Anfang Februar schrieb. An seinen Ergebnisschätzungen bis 2027 änderte er kaum etwas, misst den Aktien aber nun einen höheren Bewertungsfaktor zu./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 01:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
97,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
86,16 €
|
Abst. Kursziel*:
12,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,97%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
