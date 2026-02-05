BNP Paribas Aktie
|91,89EUR
|0,59EUR
|0,65%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BNP Paribas nach Zahlen zum vierten Quartal von 70 auf 95 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Dank eines starken Privat- und Firmenkundengeschäfts habe die französische Großbank positiv überrascht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Nachbetrachtung am Donnerstag. Der Experte bleibt aber trotz der günstigen Bewertung bei seiner Halten-Empfehlung, da er das Risikoprofil als negativ einstuft./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Halten
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
92,46 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
91,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
