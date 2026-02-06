BNP Paribas Aktie
|92,17EUR
|0,06EUR
|0,07%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
06.02.2026 07:40:55
BNP Paribas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen für das Schlussquartal von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee hob ihre Gewinnerwartungen an die französische Bank am Donnerstagabend leicht an./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
92,46 €
|
Abst. Kursziel*:
13,56%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
92,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,92%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
