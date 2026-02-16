BNP Paribas Aktie
|90,50EUR
|0,86EUR
|0,96%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas nach einer Roadshow mit dem Konzernchef Jean-Laurent Bonnafé mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Equal Weight" belassen. Wie Analystin Flora Bocahut am Freitagnachmittag schrieb, wurde Zuversicht hinsichtlich der Erholung der Erträge der Sparte Commercial, Personal Banking & Services (CPBS) signalisiert. Viel diskutiert worden sei auch über Verbesserungen im Corporate & Institutional Banking (CIB)./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
89,45 €
|
Abst. Kursziel*:
6,20%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
90,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,97%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
